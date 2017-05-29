Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatına ilişkin çalışmanın bugün Bakanlar Kuruluna sunulacağını açıkladı. Kanal 7 televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Bakan Müezzinoğlu, “Üçlü Danışma Kurulumuz var, işçi ve işveren sendikalarımız... Onlarla sonraki sürece geçip geçmeyeceğimize karar vereceğiz. Belki yeni bir çalışma isteyecektir Bakanlar Kurulumuz” dedi. Türkiye’de şu anda çalışanların yüzde 80’inin kıdem tazminatı sorununu yaşadığını söyleyen Müezzinoğlu, “Çalışan korunmalı. En iyi işveren bile zarara girse yine çalışan mağdur oluyor. Burada işveren işçinin hakettiği parayı fona yatıracak. Bu konuda yolun başındayız. Onay alınırsa sahaya çıkacağız” dedi.



EN GEÇ YIL SONUNA BİTER

Bakan Müezzinoğlu, 2-3 ayında bunu tamamlamayı beklediklerini söyleyen Müezzinoğlu, “Fakat çalışmalar yıl sonuna da kalabilir” diye konuştu.



Emeklilikte yaşa takılan bekleyecek

Bakan Müezzinoğlu, yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılıp yapılmayacağına dair soruya şu cevabı verdi: “Milli geliri 20-30 bin avro veya dolar olan ülkelerde ortalama emekli yaşı 72, bizde daha yeni 52 oldu. Gelişmiş ülkeler 17 yıl maaş öderken biz 27 yıl ödüyoruz. Bu sistemin sürdürülebilirliği yok. 65’den aşağı emeklilik yaşı olan tek ülke bulamazlar. Biz ise 2036’da kadınları 58’e, erkekleri 60’a taşımaya çalışıyoruz. Yaşa takılan ise bekleyecek. Aksi halde bu 450 milyar liraya mal olur.”



Düzenleme ne getiriyor?

Kıdemde yeni sistemin hem işvereni hem çalışanı koruması amaçlanıyor.

ÇALIŞANIN AVANTAJLARI: İşçinin 1 yıl çalışması gerekmeyecek. İşe başlar başlamaz hesabı açılacak. Hesabındaki parayı kontrol edebilecek, nemalandırabilecek. Belli şartlarda ihtiyacı olduğunda fondan parasını çekebilecek. Şirket zora düşse bile tazminatı garanti altında olacak, mahkeme kapılarında sürünmeyecek. İstifa ettiğinde de tazminat alacak. Daha iyi şartlarda iş bulduğunda, ‘tazminat’ engelini düşünmeden oraya geçebilecek.

İŞVERENİN AVANTAJLARI: Çalışan sayısı kadar, tazminat için kaynak ayırmak zorunda kalmayacak. Toplu çıkışlarda iflas riski olmayacak. Her ay yatıracağı primlerle maliyetleri düşecek. Maliyetler zamana yayılınca, tazminatlar planlanır hâle gelecek. Her ay yatıracağı primlere devlet desteği de alacak. İşçiyi çıkartırken tazminatı düşünmeyecek. Mahkemelik olmaktan kurtulacak. Yapılan ödemeleri gider olarak yazabilecek.