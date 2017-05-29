Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatilini sadece otelde geçirmek istemeyen turistler, artık ya yurt içinde ülkenin saklı zenginliklerini keşfediyor ya da yurt dışına çıkarak Avrupa’dan Körfez’e, Uzak Doğu’dan Amerika’ya kadar farklı ülkelerin kültürlerinin izini sürüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, son dönemde kültür, macera ve gastronomi turlarına ilginin önemli oranda arttığını söyledi. Özellikle kültürü ve yöresel yemekleri ile öne çıkan Antakya, Adana ve Gaziantep’i kapsayan gastronomi turlarına talebin arttığını kaydeden Ulusoy, Karadeniz bölgesine yönelik olarak trekking, kampçılık ve macera turizmi turlarının da arttığına dikkati çekti. Temalı turlar noktasında yerli turistlerin ağırlıklı tercihinin yurt içi pazarı olduğunu tahmin ettiklerini vurgulayan Başaran Ulusoy, “Yurt dışı temalı turlarda ise Güney Afrika’da safari turları, İtalya ve Fransa olmak üzere gurme turları ile foto safari ve fotoğraf turlarına da ilgi gösterildiğini düşünmekteyiz” ifadelerini kullandı.



Artık kitaplara yönelik de turlar düzenleniyor

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, artık kitaplara yönelik de turlar düzenlendiğine işaret ederek, “Yekta Kopan ile Kafka’nın izinde Prag”, “Ayşe Kulin ile Sevdalinka Bosna”, “Tuna Kiremitçi ile Selanik” turları düzenlendiği bilgisini verdi. Onaran, temalı turların alanın geniş olduğunu, gurme turların da bunun içine dâhil olduğuna dikkati çekerek, “Bu tür turlar ciddi bir pazar olmaya başladı. Bu tür turların, dünya turizmi içindeki payı dünyada yüzde 30’lara varıyor. Maalesef ülkemizde ‘her şey dâhil turizmi’ daha ön planda olduğu için bu turların turizm içindeki oranı Türkiye’de yüzde 10’ların altında” diye konuştu.