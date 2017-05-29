Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurumdan yapılan açıklamada “Yaşanan bu hasarlar, iletim sisteminde önemli kısıtlar doğurmakta, arz güvenliği büyük risklerle karşılaşmakta ve zaman zaman da büyük ölçekli bölgesel elektrik kesintilerinin yaşanması, vatandaş mağduriyeti ile sonuçlanabilmektedir. Bu hasarların oluşmaması için, hem yer altı kablolarımızda hem de havai hatlarımızda gerekli uyarı işaretleri bulunmaktadır. Buna rağmen yeterli hassasiyetin gösterilmemesi, konunun yeterince önemsenmemesi gibi sebeplerle benzer olaylar sıkça yaşanmaktadır. Özellikle büyükşehirlerde, kazı ve inşaat çalışmalarının başlamasından önce, koordinatları ile birlikte ilgili belediyeler veya kurumlarca teşekkülümüze bilgi verilmesi ile koordinasyonun sağlanması zaruridir” denildi.