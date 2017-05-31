Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazanda 3 bin 500 yerel markette gıdaya zam yapılmayacağının altını çizen Altunbilek, "Bir önceki aya kıyasla vatandaş sebze-meyve reyonunda ramazan süresince sepetlerini yüzde 10 daha ucuza doldurabilecek" diye konuştu. Altunbilek, patlıcan, salatalık, biber ve fasulyede fiyatların düşmesini beklediklerini belirterek, "Bugün kilosu 1.5 TL olan İran karpuzu, önümüzdeki günlerde yerini Adana mahsulüne bırakacak, fiyatı 1 TL'nin altına düşecek" dedi. Bakliyat fiyatları ile ilgili de Altunbilek, "Mahsuln bollaşmasıyla bakliyatta fiyat artışı değil, düşüş bekliyoruz" dedi.