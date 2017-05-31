Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da çalışma şartlarını protesto eden akaryakıt taşıyan kamyon sürücülerinin 26 Mayıs'tan bu yana devam eden grevi nedeniyle Fransa genelinde 241 istasyonda yakıt kalmadığı belirtildi. Paris'in banliyölerinden Montreuil'deki bir akaryakıt istasyonunun yetkilisi Muhammed Zayd, "Yakıt stokum dün bitti, dünden beri yakıt teslimatının yapılmasını bekliyorum." dedi.

Romainville'de bir başka akaryakıt istasyonunda ise araçlarına yakıt almak için gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Le Parisien gazetesinin haberinde, Fransa genelinde saat 18.30 itibarıyla 241 istasyonda yakıt stokunun tükendiği, 372'sinde ise yakıt stokunun bitmek üzere olduğu belirtildi. Akaryakıt sorununun Paris ve çevresinde daha yoğun yaşandığı ifade edildi.

Akaryakıt taşıyan kamyon sürücüleri, çalışma şartlarına karşı çıkan bazı işçi sendikalarının çağrısıyla 26 Mayıs'ta greve gitmişti. Genel İş Konfederasyonuna (CGT) göre, dün kamyon sürücülerinin yüzde 70'i greve katılmıştı.

Bu arada bazı kamyon sürücülerinin Paris'e 72 kilometre mesafedeki Grandpuits ile La Rochelle kentlerindeki rafinerileri bloke ettiği bildirilmişti.