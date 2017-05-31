Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin ulusal genişbant hedeflerine ulaşması için atılması gereken adımlara yönelik 72 öneriyi içeren ‘Ulusal Genişbant Planı’ başlıklı raporu açıkladı. “Türkiye Ulusal Genişbant Stratejisi”ne girdi sağlamayı amaçlayan rapor; arz ve talep olarak ikiye ayrıldı. Birinci adımda arzı artırmaya yönelik planlar ikinci adımda ise talebi artırmaya yönelik planlar bulunuyor. Birinci adımda rekabet, inovasyon, yatırım maliyetleri gibi alanlarda düzenlemelerin ve yeni mevzuatların oluşturulması öneriliyor. Mevcut fiber altyapısının hızla genişletilmesi ve yeni nesil şebeke yatırımlarının teşvik edilerek artırılması, kısa ve uzun dönemli genişbant spektrumu planlanması önerileriyle sektörde rekabetin artırılması bekleniyor.



MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Raporda, altyapı kurumlarında tesis başvurusunun zorunlu olmaktan çıkarılması ve tüm işletmecilerin yeni, farklı ve çoklu hizmetler sunabilmesine yönelik mevzuat değişikliklerinin de yapılmasının gerektiği belirtiliyor. Bunun yanında bulut bilişim sektörünün gelişimini sağlayacak politika ve düzenlemelerin belirlenmesi ile veri merkezleri için vergi indirimleri ve enerji, kira, emlak gibi maliyet indirimi yapan düzenlemelerin hayata geçirilmesi isteniyor. Raporda veri merkezlerine arazi sağlanması konusunda da teşviklerin uygulamaya konması gerektiği belirtiliyor.



TALEBİ ARTIRMAYA YÖNELİK PLANLAR

Raporun ikinci adımında ise talebi artırmaya yönelik planlar yer alıyor. Burada da erişim ücretleri, cihaz erişebilirliği ve diğer talep artırıcı önlemler yer alıyor. Yeni nesil erişim şebekelerine ait haberleşme ekipmanlarının yurt içinde üretilmesine yönelik faaliyetlerin artırılmasından ilk ve orta öğretimde ders programlarına BIT kullanımının dâhil edilmesine kadar bir çok öneri listede yer alıyor. Önerilerden bazıları şunlar:

- Mobil uygulamaları geliştirmeye yönelik üniversitelere destek sağlanmalıdır.

- Türkçe içerikli dijital platformlar geliştirilmesi ve artırılması yönünde teşvik edici mekanizmalar geliştirilmelidir.

- Akıllı bina, akıllı şehir gibi projeler önceliklendirilmelidir.

- Abonelik sözleşmelerine yönelik yazılı şekil şartının kaldırılarak elektronik ortamda sözleşmelerin imzalanmasına olanak tanınmalıdır.



Hedef 4 milyon fiber abone

YASED Başkanı Ahmet Erdem, raporda toplam 72 adet öneri sunduklarını belirterek “2016 verilerine göre fiber internet abonesi 1,8 milyona ulaştı. Hedef 4 milyona ulaşmak. YASED olarak ülkemizde genişbant talebini artırmaya yönelik atılacak adımların başarılı ve faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.



Hizmet için rekabet edelim

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Türkiye 2023 hedeflerine doğru koşuyor. Yeni ekonomi paylaştıkça büyümeyi hedef alıyor. Bizim de operatörler olarak paylaşmayı öğrenmemiz gerekiyor. Operatörler olarak altyapıyı el birliğiyle yapmalıyız. Aramızda hizmet alanında rekabet etmeliyiz” diye konuştu.



Varlıklar paylaşılmalı

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Türkiye’nin 2023’e kadar genişbant altyapısında önde gelen ülkelerden olacağını belirterek, şöyle konuştu: Bunların yerine getirilebilmesi için YASED raporundaki önerilerin yerine getirilmesi önemli. Varlıkların paylaşılması, sürecin kolaylaştırılması önemli.