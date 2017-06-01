Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce kara yolu, demir yolu ve havaalanları gibi ulaşım alanlarıyla şantiye, atölye, imalathane gibi tesisler ve eğlence mekanları için çevresel gürültü sınır değerlerini belirleyen Bakanlık, yayınladığı Gürültü Yönetmeliği’yle binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kurallarını belirledi. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmî ve özel her türlü yapıyı kapsamı içine alan yönetmelik, bina, tesis ve işletmelerde insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültüleriyle yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ve cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemleri içeriyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ve bir yıl sonra yürürlüğe girecek yönetmeliğe göre, artık binalarda konuşma gibi doğrudan bitişik odalara iletilen sesin bu mekânlarda yaşayanları olumsuz etkilememesi için ilave önlemler alınacak. Mekânları ayıran duvarlar ses geçişini en aza indirecek şekilde yapılacak. Aynı şekilde, konut içinde yürüme gibi darbeyle yayılan sesin iletimini ve gürültü oluşturmasını engellemek için döşemeler belirli koşulları sağlayacak. Tesisattan kaynaklanan gürültü ve titreşimlerin yanı sıra yapı elemanları vasıtasıyla iletilen seslerin miktarını azaltmak için de binada duvar, döşeme, pencere gibi unsurlar belirlenirken malzemelerin ses yalıtım özelliği dikkate alınacak.