Şirket, ‘En İyi Müşteri Hizmetleri’, ‘En İyi Çağrı Merkezi’, ‘En İyi Müşteri Bağlılığı Programı’ kategorilerinde birinci oldu. Arçelik Tüketici Hizmetleri Direktörü Hüseyin Şerif Beyaztaş “Bu ödül, 62 yıldır müşteri memnuniyetine yaptığımız yatırımın önemli bir göstergesi” dedi.