Şirket, ‘En İyi Müşteri Hizmetleri’, ‘En İyi Çağrı Merkezi’, ‘En İyi Müşteri Bağlılığı Programı’ kategorilerinde birinci oldu. Arçelik Tüketici Hizmetleri Direktörü Hüseyin Şerif Beyaztaş “Bu ödül, 62 yıldır müşteri memnuniyetine yaptığımız yatırımın önemli bir göstergesi” dedi.
Arçelik’e, 3 ayrı ödül müşteriden
01.06.2017 - 04:40 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 04:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arçelik, çağrı merkezi sektörünün dünya çapındaki organizasyonalrından Contact Center World tarafından düzenlenen yarışmada 3 kategoride ödül kazandı.
Etiketler : arçelik,
478274 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/478274.aspx
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