Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhracatta artış hızlanıyor. Mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 12 milyar 472 milyon dolara ulaştı. Gebze Çayırova’daki Ar-Ge merkezi Arçelik Garage’da düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan rakamlara göre, yılın ilk 5 ayındaki ihracat 63 milyar 146 milyon dolara ulaşırken, 12 aylık ihracat da yüzde 5,2 yükselişle 146 milyar 958 milyon dolara ulaştı. Böylece kasım ayından bu yana, yani tam 7 aydır ihracatta artış yakalanmış oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre en fazla ihracatı, 2 milyar 566 milyon dolarla otomotiv sektörü gerçekleştirdi. Sektör, geçen yılın aynı ayına göre dış satışı yüzde 28,4 artırmış oldu. En fazla ihracat yapan ikinci sektör 1 milyar 405 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon ile 1 milyar 323 milyon dolarla kimyevi maddeler sektörü üçüncü sırada yer aldı.



İhracatın ‘en’leri

- 7 aydır her ay yükseldi.

- En fazla ihracatı 2 milyar 566 milyon dolarla otomotiv sektörü yaptı.

- En yüksek ihracat artışı yüzde 237 ile gemi ve yat sektöründen geldi.

- Tarım ürünlerinde en yüksek ihracat artışı, zeytin ve zeytinyağlarından.

- Almanya, en fazla ihracatın yapıldığı ülke.

- 62 ilin ihracatı arttı, 18’inin düştü.

- En fazla ihracat artışını yüzde 237 ile Sakarya gerçekleştirdi.



Büyümeye %1,5 ek katkı yapacak

Ekonomi Bakanı Zeybekci, 2017 yılında ihracatın net şekilde büyümeye katkı vereceğini belirterek, “İhracatın, yüzde 1,5 seviyesinde büyümeye ek katkı verdiğini göreceğiz” dedi. Zeybekci “2017 yılında ihracata vereceğimiz destekler, 2016 yılına göre en az 3 kat artacak. Gerekirse artıracağız” diye konuştu.



İHRACATIN YARISI AB’YE

Mayıs ayında AB’ye ihracat yüzde 16 artış gösterdi ve toplam ihracatta AB’nin payı yüzde 48,7 olarak gerçekleşti. Kuzey Amerika’ya ihracat yüzde 24,2, Orta Doğu’ya ihracat yüzde 10,8, Bağımsız Devletler Topluluğu’na ihracat yüzde 18,8 ve Uzak Doğu’ya ihracat da yüzde 34,7 artış gösterdi. İlk 5 ayda AB’ye ihracatta 2,8 milyar dolarlık artış gerçekleşti. Böylelikle toplam ihracatın yarısı AB’ye yapılmış oldu.



İhracatta ‘böcekli palet’ problemi

Dış ticaret hacmini 341 milyar dolar seviyesine çıkaran Türkiye, ‘böcekli palet’ sebebiyle sıkıntı yaşıyor. Sebze ve meyve ihracatında kullanılan paleletler zararlı böcek ve larvalar sebebiyle geri gönderiliyor. Bazı ülkeler sadece paleti geri gönderirken, bazıları da ihraç ürünü ile birlikte iade yöntemi kullanıyor. Bu tip geri göndermelerin artması üzerine ihracatçılara uyarıda bulunuldu. “Türkiye’nin imajı zedelenmesin” denilen uyarıda, palet üreticilerinin denetimlerinin Zirai Karantina Müdürlüklerince yapıldığı hatırlatıldı ve TİM aracılığıyla ihracacatçılara “Paletleri alırken Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş üreticileri tercih edin. İhracata elverişli paletler kullanın. Zararlı bölcekler ve larvalardan arındırılması için ısıl işlem görmüş, ‘ISPM-15 damgalı’ olarak bilinen paletleri kullanmaya özen gösterin” denildi. Osman Çobanoğlu ANKARA



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Tim Başkanı Büyükekşi, Arçelik AR-GE merkezinde çalışmaları inceledi.



Bu yıl yeni tarihî zirveyi de aşalım

Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 2017 ihracatının orta vadeli programdaki 153 milyar dolarlık hedefi çok ileri taşıyacak, belki tarihî zirveyi yakalayacak rakama ulaşacağını söyledi. Zeybekci, “Bir zamanlar 157 milyar dolar seviyesindeki tarihî zirveyi yakalayıp aşarak yeni bir zirveyi 2017’de oluşturacağız” dedi. İhracatın ithalakı karşılama orınının yüzde 90 ve üzeri, orta vadedeki hedefin ise yüzde 100’ü yakalamak olduğunu söyleyen Zeybekci, “TİM rakamlarında net altın ihracatı, limanlarla demiryollarından hizmetlerin ihracatı gibi kalemler yer almıyor. Bavul ve serbest bölge ihracatı eklendiğinde Türkiye’nin durumu son derece pozitif” ifadesini kullandı.



Sebze ve meyve 5’e katlandı

Mayıs ayında 160 ülke ve bölgeye yapılan ihracatta artış, 75’inde gerileme görüldü. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkenin tamamına yakınında ihracat arttı. İlk 20’deki ülkeler arasında ihracatın en fazla arttığı ülke yüzde 73,4 ile Rusya oldu. Artışta yasakların kalkmaya başlaması ile 5 kat artan sebze ve meyve ihracatı etkili oldu.

Gemiyle rekor geldi

Mayıs ayında sanayi ürünlerinde en fazla ihracat artışını yüzde 237 ile gemi ve yat sektörü elde etti. En fazla gemi ve yat satılan ülkeler İzlanda ve Danimarka oldu. Tarım ürünlerinde en yüksek ihracat artışı da yüzde 86,4 ile zeytin ve zeytinyağı sektöründe yakalandı.



Artışın 4’te biri Sakarya’dan

Mayıs ayında 62 ilin ihracatı arttı, 18’inin ihracatı geriledi. En yüksek sıçramayı, Toyota’nın yatırımıyla devleşen Sakarya, yüzde 237 ile gerçekleştirdi. Sakarya, ilk 5 aydaki ihracat artışının yaklaşık 4’te birini tek başına gerçekleştirmiş oldu.

145 ülkeye ihracatta teknoloji çok önemli

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ise “145 ülkeye ihracat yapıyorsak, arkasında inovasyon odaklı büyüme stratejimiz yer almaktadır” diye konuştu.



TL ile ihracatta peş peşe rekor

Türk lirasının uluslararası piyasalarda geçerliliğinin artması, dış ticarete de yansıdı. Geçen yılın ilk 4 ayında yüzde 4,6 olan toplam ihracat içindeki TL’nin payı, 2017’nin aynı döneminde yüzde 9,6’ya ulaştı. İthalatta TL kullanımı ise ilk 4 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artarak 4.3 milyar lirayı buldu.



Rusya’dan domatese yine geçit yok

Rusya Devlet Başkanı Viladmr Putin’in Türk işçilerin çalışma izinlerinden ihracatta yasaklamalara kadar, birçok kısıtlamaların kaldırılmasına dair karara imza atmasının ardından çalışmalar hızlandı. Anlaşma ile birçok ihraç ürününe Rusya vizesi çıkmış olacak ama domates hariç. Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, domates hariç Türk gıda ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmaya yönelik belgelerin hazır olduğunu bildirdi. Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev de Türkiye’den domates ithalatına yönelik kısıtlamaların en az 3 yıl daha devam edeceği ifadesini kullandı.



Kuru soğandan 8,6 milyon dolar

Türkiye’den yılın ilk 4 ayında 16 ülkeye 69 bin 700 ton kuru soğan ihraç edildi ve 8 milyon 661 bin dolar gelir sağlandı. Bu dönemde ihracatta yüzde 2137 artış sağlandı. İhracat yapılan ülkeler, Rusya Federasyonu, Irak, Suriye, Gürcistan, Suudi Arabistan, KKTC, Güney Kore Cumhuriyeti, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Almanya, BAE, Kuveyt, Azerbaycan, İngiltere ve Bahreyn oldu.