Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kur, 3,5230 ile 3 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Ardından 3,53-3,54 civarında dengelendi. ABD Merkez Bankasının Bej Kitap Raporu’nda, ekonomik büyümenin ılımlı devam ettiği vurgulandı. Dallas FED Başkanı Robert Kaplan “Bu yılın geri kalanında iki faiz artışı daha olmasını tahmin ediyorum. Enflasyon baskılarının artacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerle dolar endeksinde tepki alımları gözlendi. Teknik açıdan 3,5530’un direnç konumunda olduğunu belirten analistler, paritenin, 3,52’nin altına gerilemesi durumunda düşüş eğiliminin hızlanabileceğini ve 3,50’nin gündeme geleceğini söyledi. İş Yatırım Menkul Değerler Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu “Özellikle hane halkı için 3,50 psikolojik bir seviye. Buranın altına kırılmayacağını düşünüyorlar. Bu sebeple döviz hesaplarında yükseliş görüyoruz. Yurtiçi yerleşiklerde son dönemde 18 milyar dolar civarında dövize geçiş var, bu da kurdaki gevşemenin önündeki engellerden biri. Burada Merkez Bankasının sıkı duruşunu ne kadar sürdüreceği de önemli. ‘MB bu işi geçici mi yapıyor?’ gibi sorular ortada duruyor. Bu algı kırılmadıkça, kur tekrar yükselebilir” dedi.

Merkez Bankasının uyguladığı sıkı para politikası meyvelerini veriyor. Haftalardır zayıf seyreden dolar, 3,50’ye yaklaştı.