Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman ÇOBANOĞLU ANKARA - Resmî Gazete’de yayımlanan elektrik şebekesine bağlantı konusunu düzenleyen yönetmeliğe göre, yapım yükümlülüğü dağıtım şirketlerinde olan bağlantı hattı istenirse kullanıcının kendisi tarafından da yapılabilecek. Böyle bir durumda kullanıcı bağlantı bedeli ödemekten muaf olacak. Ayrıca elektrik bağlantısının yapılabilmesi için gerekli tesis türüne göre azami süreler getirildi. Artık meskûn mahal içinde kalan talepler için dağıtım şirketleri 5 yıla kadar uzayan süreçler veremeyecek. Meskûn mahallerde süre 2 ila 18 ay arası olarak belirlendi. Meskûn mahal dışındaki bağlantı taleplerinin karşılanmasında ise süre olarak herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Bağlantı başvurusunun inşaat ruhsatı ile yapılabilmesi noktasında da bir imkân getirildi. Bu uygulama ile yapıların bağlantısı için gerekli dağıtım tesislerinin, yapının inşası ile uyumlu bir takvime göre tesis edilmesi sağlanmış olacak.



ÜCRET İŞİN BAŞINDA

Gereksiz dağıtım tesisi yapılmaması veya yapılacak tesislerin atıl hâle gelmemesi için bağlantı bedelleri işin başında alınacak.