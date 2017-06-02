Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları haftanın kapanış gününe yaklaşılırken düşüşünü sürdürüyor. Yatırımcısı ve yaz aylarının gelmesi ile düğünlerde hediyelik alacak olan vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatları 143 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte en güncel altın fiyatları...

Altın 1 ayın ilk haftalık kaybına hazırlanıyor



Altın fiyatları, ABD`de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi öncesi son bir ayın ilk haftalık kaybına hazırlanıyor.



Altın fiyatları, ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin, Cuma günü açıklanacak olan resmi tarım dışı istihdam verisine ilişkin güveni güçlendirmesinin ardından son dört haftanın ilk haftalık kaybına yöneldi.



Altının onsu yüzde 0.4 düşerek ons başına 1,260.52 dolara geriledi. Metal bu hafta yüzde 0.5 düştü. Fiyatlar 31 Mayıs'ta 1,274.17 dolar ile 25 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.



ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi, Perşembe günü yüzde 0.2 arttıktan sonra fazla değişmedi.



ABD'de ADP'nin açıkladığı özel sektör istihdam verisi, ABD'de işgücü piyasasının gücünün altını çizdi.



ABD'de Cuma günü TSİ 15:30'da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi, Fed'in faiz artırımı için zemini güçlendirebilir. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, tarımdışı istihdamın 180,000 artması bekleniyor.



Australian Bullion Co. baş ekonomisti Jordan Eliseo, "Altın fiyatları yeniden, boğaların kesin bir şekilde kırılmasını gözledikleri 1,260 dolar civarındaki kritik bölgeyi test ediyor," dedi ve "Bugün açıklanacak olan istihdam verisinin beklenenden zayıf çıkması bu kırılma için katalizör olacaktır, ancak eğer bu veri 200,000 seviyesinin üzerinde çıkarsa, altının son dönemdeki kazançlarının bir kısmını geri vermesini bekliyorum" şeklinde görüş bildirdi.



ABD'de Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ayın ortasında bu yılın dördüncü toplantısını gerçekleştirecek.



Yatırımcılar ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararını da konuşuyor.



Çin'de Şanghay Altın Borsası'nda işlem gören yüzde 99.99 saflıktaki altının gram fiyatı yüzde 0.3 düşüşle 278.25 yuana indi.



Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda, Aralık vadeli altın kontratları yüzde 0.3 düşüşle gram başına 281.05 yuana inerken, Aralık vadeli gümüş yüzde 0.8 kayıpla kilogram başına 4,063 yuana geriledi.



Küresel piyasalarda, spot gümüş yüzde 0.7 düşüşle ons başına 17.1766 dolara indi ve bu hafta yüzde 1 düştü. Platin yüzde 0.2 düşüşle ons başına 930.34 dolara geriledi ve haftayı yüzde 3.1 kayıpla geçmeye yöneldi. Palladyum yüzde 0.2 düşüşle ons başına 825.85 dolara geriledi ve haftayı yüzde 4.3 yükselişle geçmeye hazırlanıyor.