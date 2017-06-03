Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulamadan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki konut tüketicileriyle elektriğini Limak Uludağ’dan almayı tercih eden serbest tüketicilerin yararlanabileceğini ifade eden Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac “Bu uygulamayla bütün mesken abonelerimiz fatura son ödeme tarihlerini kendileri belirleyebilecek. Böylece geç ödemeden kaynaklanan gecikme zammı ve elektriğin kesilmesi gibi sıkıntılar yaşanmayacak” dedi.