Uygulamadan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’daki konut tüketicileriyle elektriğini Limak Uludağ’dan almayı tercih eden serbest tüketicilerin yararlanabileceğini ifade eden Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac “Bu uygulamayla bütün mesken abonelerimiz fatura son ödeme tarihlerini kendileri belirleyebilecek. Böylece geç ödemeden kaynaklanan gecikme zammı ve elektriğin kesilmesi gibi sıkıntılar yaşanmayacak” dedi.
Fatura ödeme tarihini tüketici belirleyecek
03.06.2017 - 06:56 | Son Güncelleme: 03.06.2017 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Limak Uludağ Elektrik, esnek fatura uygulaması başlattı.
Etiketler : fatura,fatura ödeme,tarih,
478799 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/478799.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER