Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efrahim Gönültaş İSTANBUL - Baykar tarafından ‘yüzde 100 yerli’ olarak imal edilen Bayraktar İHA’sı, terörle mücadeleye önemli bir katkı sağladı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, İHA’nın geliştirilme sürecindeki maliyet hesaplarının, ABD’den alınan Predator insansız hava aracının 2’de 1’i, İsrail Heron’unun ise 6’da 1’i olduğunu belirtti. Bayraktar İHA’nın 12 metre kanat açıklığı ile 650 kg toplam kalkış ağırlığı bulunuyor. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da “Daha büyük insansız uçaklar ve insansız jet, yol haritasında görülen yeni hedeflerimiz” şeklinde konuştu.

