Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadımköy Organize Sanayi Bölgesinde yeni bir tesis inşaatına başlayan firmanın Genel Müdürü Mehmet Göksu “Her yıl ortalama yüzde 20 seviyesinde istikrarlı bir büyüme oranına sahibiz. 30 ülkeye ihracat ve yıllık 20 bin tona yakın üretim yapıyoruz. Şu anda var olan 8 bin metrekarelik kapalı alan kapasitemiz bize yeterli gelmiyordu. Yeni ürün çeşitlerine alan açmak ve gıda sektöründe farklı yatırımlar için 7 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir tesis kuruyoruz. Aynı zamanda 150 yeni istihdam sağlayarak çalışan sayımızı da 750 kişiye çıkaracağız. Bu yatırımla birlikte yıllık 35 bin ton üretim ve 17 bin metrekare toplam üretim alanına ulaşacağız. 110 milyon TL olan ciromuzu da yılsonunda 120 milyon TL’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Genel Müdür Göksu “Firma olarak ilk yola çıkışımız helva ve reçel ile oldu. 4 olan pekmez çeşidimizi 10’a yükselteceğiz. Daha önce üretilmemiş pekmezleri tüketiciye sunacağız. Yeni tesisimizde son teknolojiye sahip robotlarla pekmez, pasta ve yeni tatlı çeşitlerimizin üretimini yapacağız. Geleneksel Osmanlı lezzetlerini yeni nesle sevdirmek için ‘Faydalı Tatlı’ sloganıyla kampanya yapıyoruz. Fruktoz ve glikoz şurubu içermiyor ürünlerimiz. Premium alanda üretim yaptığımız Sultanbacı markasını mağazalaşma çalışmalarında da kullanmaya karar verdik. Sultanbacı adıyla Türkiye genelinde mağazalaşma hedefimiz var. Tatlı sektöründe pazar liderliğine ulaşmak için yatırımlara devam edeceğiz” dedi.