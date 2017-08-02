Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU ANKARA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Stok İzleme Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında önemli bir düzenlemeye gitti. Akaryakıt şirketlerinin depolarındaki ürünün anlık olarak takip edilmesi için tank izleme sistemleri kurulması kararlaştırıldı. Bu sistemlerle 2018 yılının başından itibaren veri iletimine başlanacak. Türkiye’de depolama faaliyeti gösteren lisans sahiplerini ilgilendiren söz konusu çalışmanın sektöre ilave bir maliyet getirmeyeceği belirtiliyor. Ayrıca Petrol Piyasası Kanunu ve uluslararası anlaşmalar gereği acil durumlara ilişkin tutulması gereken stok için yeterli kapasitesi bulunmayan sektör oyuncularına yönelik de bir hedef bulunuyor. Sektör oyuncularının stoklarının bir kısmını diğer lisans sahiplerinin tesislerinde tutabilmesi ve akaryakıt ürünlerinin EPDK tarafından tank otomasyon sistemi aracılığı ile takip edilebilmesi planlanıyor.

YETERLİ SÜRE VERİLECEK

Yeni yılla birlikte akaryakıt şirketleri, tank ölçüm sistemleri çevrimiçi olana kadar ilgili tanka petrol ikmali yapamayacak. Bu şirketler, sistemde oluşan hatalı veriye konu arızaları 24 saat içinde, sistemin çevrim içi olup olmadığına ilişkin arızaları ise anında belirlemekle yükümlü olacak. Tüm bu işlemlere ilişkin düzenleme taslaklarının hızla hazırlanacağı ve sektörün görüşüne açılacağı bildirildi. Bu doğrultuda EPDK, paydaşları ile yapacağı değerlendirmeler sonrası sektöre yeterli bir süre vererek uygulamaya geçilecek.

İSTASYONLARDAN VERİ ALINIYOR

Türkiye’de yaklaşık 12 bin 658 akaryakıt istasyonunda otomasyon sistemleri kurulu bulunuyor. Bu sistemler aracılığıyla EPDK’ya günlük olarak veriler iletiliyor. Bu yolla Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi gereken incelemelerin daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılması sağlanmıştı.