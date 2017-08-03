Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emekli bir vatandaşın bireysel başvurusu üzerine toplanan Anayasa Mahkemesi emekli ikramiyelerinin güncellenen rakamlarla verilmesini hükmetti. Emsal teşkil eden dava şöyle gelişti: 1968-1982 yılları arasında İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğünde Emekli Sandığına tabi memur olarak görev yapan Ferda Yeşiltepe, 1982-1988 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi olarak özel sektörde çalıştı. SSK’dan 1 Ekim 1988’de yaşlılık aylığı bağlanan Yeşiltepe, SGK’dan Emekli Sandığına tabi çalıştığı dönemler için emekli ikramiyesi ödenmesini talep etti. SGK, yeni bir düzenleme yapıldığı için emeklilik ikramiyesinin ödenmesinin imkansız olduğu gerekçesiyle talebi reddetti. Yeşiltepe, 21 Şubat 2011’de Ankara 16. İdare Mahkemesine, talebinin reddine ilişkin idare işleminin iptali ve emekli ikramiyesinin yasal faiziyle ödenmesi istemiyle dava açtı. Mahkeme, emekli aylığının bağlandığı tarihte yürürlükte olan katsayılar dikkate alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesinin yasal faiziyle Yeşiltepe’ye ödenmesine hükmetti. SGK, kararın esas yönünden bozularak kaldırılması, davacı Yeşiltepe ise emekli ikramiyesi tutarının güncellenerek ödenmesine karar verilmesi talebiyle karara itiraz etti. Mahkeme, SGK’nın itirazının reddine, Yeşiltepe’nin itirazının da kısmen kabulüne karar verdi. Ancak SGK, Yeşiltepe’ye, aylık bağlandığı tarihte geçerli katsayılar esas alınarak 2 lira 27 kuruş ikramiye ödeme yaptı. Bunun üzerine Yeşiltepe, 28 Mayıs 2014’te Anayasa Mahkemesine “Emeklilik ikramiyesinin güncellenerek ödenmesine ilişkin yargı kararının uygulanmaması nedeniyle mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edildiği” iddiasıyla bireysel başvuru yaptı. Yeşiltepe’nin mülkiyet hakkının ihlal edildiği sonucuna varan Yüksek Mahkeme, alacağının değer kaybı bedeli olarak 10 bin 369 lira 73 kuruş maddi tazminat ödenmesine oy birliğiyle karar verdi.