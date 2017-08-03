Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Rusya, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülkeye elektronik vize kolaylığı getirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülkenin vatandaşlarına Vladivostok Limanı’ndan elektronik vize ile Rusya’ya giriş uygulamasının başladığını duyurdu. Uygulama kapsamında Türkiye, Cezayir, Bahreyn, Brunei, Hindistan, İran, Katar, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Fas, Meksika, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Suudi Arabistan, Singapur, Tunus ve Japonya vatandaşları elektronik vize sistemi ile Rusya’ya giriş yapabilecek. Elektronik vize kapsamında, Rusya’ya girişten 4 gün önce dışişleri bakanlığı sitesinden fotoğraflı başvuru yapılacağı, onay alınması durumunda vizenin 30 gün geçerli olacağı ve alınacak vizenin Rusya topraklarında 8 gün kalma imkânı vereceği belirtildi. Vize işlemleri ücretsiz olacak. Elektronik vize almak için Rusya’ya giriş tarihinden en geç 4 gün öncesine kadar söz konusu internet adresinden başvuru doldurulacak ve dijital fotoğraf eklenecek. Başka evrakın istenmeyeceği başvuru, en fazla 30 günlük vize için geçerli olacak ve en fazla 8 gün kalma hakkı tanınacak.