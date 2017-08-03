Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut istanbul

Bavul ticaretiyle 90’lı yıllarda gündeme gelen, 2000’lerin başında da toptan ticaretini arttıran Laleli esnafı, Rusya ile krizin sona ermesinin ardından eski günlerine dönmeye başladı. Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, 2017’ye iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek “Bu yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre ticaretimizde yüzde 25-30 artış kaydettik. ‘Ticaretin Altın Anahtarı Laleli’ sloganıyla 6’ncısını düzenlediğimiz festivalin katacağı sinerji sayesinde eski parlak günlerimize döneceğiz” dedi. Eyyüpkoca, Laleli piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu basın toplantısındaki konuşmasında, LASİAD tarafından 6’ncısı düzenlenen Laleli Fashion Shopping Festival’in bu yıl 7-13 Ağustos’ta gerçekleştirileceğini söyledi.

8 ÜLKEDEN 250 ALICI GELİYOR

Festival için 8 ülkeden 250’ye yakın alıcının İstanbul’a akın edeceğini belirten Eyyüpkoca, hazır giyim ve turizm başta olmak üzere bölgede çok yoğun bir ticaret potansiyeli bulunduğunu vurguladı. Laleli’nin en önemli müşterisinin Ruslar olduğunu aktaran Eyyüpkoca, şöyle konuştu: Rusya’daki ekonomik problemler, uçak krizi gibi nedenlerle 2015 ve 2016’da bu ülkeden gelen turist sayısında çok ciddi düşüş oldu. Bu durum da ticaretimizi olumsuz etkiledi. 2014’te 6 milyar dolar sınırına yaklaşan Laleli’nin ihracatı 2,5 milyar dolarlara kadar geriledi. Neyse ki en kötü günler 2016 ile birlikte geride kaldı. Rusya’dan iş adamları Türkiye’ye daha sık gelmeye başladı.