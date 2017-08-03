Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rekabet Kurulu’, tavukçuluk sektörünün önemli şirketlerinden Banvit hakkında soruşturma açtığı duyuruldu.



Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tavukçuluk sektöründe 4054 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak sektörde ticari faaliyette bulunan bazı şirketlerle birlikte, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayii A.Ş. hakkında da soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir.



Bilindiği üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanunu ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmamalıdır. Konuya ilişkin gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya duyurulacaktır"