Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca kronik hastalıklarla mücadele eden yoksul durumdaki vatandaşlar ve aileleri için başlatılacak sosyal yardım programından, ilk aşamada 4 bin 300 tüberküloz ve SSPE hastası faydalanacak. Yardım programıyla hastalara asgari ücretin üçte ikisinin üzerinde aylık desteğin verilmesini planlayan Bakanlık, düzenli psikososyal destek de sağlayacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın talimatıyla bir süre önce çalışmaları başlayan “Kronik Hastalıklarla Mücadele Eden Ailelere Yönelik Yeni Sosyal Yardım Programı”nın detayları ve uygulama esasları belli oldu. Sağlık Bakanlığı ile iş birliğinde kronik hastalıklarla mücadele eden, ekonomik ve psikolojik açıdan zorluklar yaşayan vatandaşların desteklenmesi amacıyla başlatılan sosyal yardım programı, birçok yönüyle dünyada da bir ilk olma özelliğini taşıyor. Programın başlatılması için gereken tüm hazırlıkları tamamlayan Bakanlık, sosyal yardım programıyla ailelere sadece nakdi değil düzenli psikososyal destek de sağlayacak. Böylelikle kronik hastalığı bulunan ve tedavi süreçlerini evlerinde devam ettiren yoksul vatandaşlar ile ailelerinin hem maddi hem de manevi olarak yalnız bırakılmaması hedefleniyor.