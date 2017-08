Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bin megavatlık Rüzgâr Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi sonuçlandı. Açık eksiltme usulüyle yapılan ihaleyi, 3,48 dolar sent/kilovatsaat ile en düşük teklifi veren Siemens-Türkerler-Kalyon grubu kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin millî kaynaklarını öne alan süreci başlattıklarını ve bunu nakış gibi işlediklerini anlattı. Albayrak “Dünyadaki en büyük 10 rüzgâr üreticisinin 8’inin katılımıyla, kıyasıya rekabetin olduğu ihale süreciyle yeni dönemi başlattık. Rüzgârda 10,3 dolar/cent alım maliyeti, 3,48 dolar/cente düştü. Bu, dünya rekoru bir fiyat, tarih yazdık. Tüm sıkıntılara rağmen bu kadar büyük firmaların katıldığı ihaleyle Türkiye; ne kadar güvenilir, yatırım yapılabilir ülke olduğunu ortaya koydu. İnşallah 2019 başına kadar yerli üretim rüzgâr türbinlerimizi sisteme dâhil edeceğiz” dedi.

Kazanan konsorsiyumda Siemens’in de bulunduğunu hatırlatan Albayrak, şöyle devam etti: Bugün çıkan sonuç, Türkiye-Almanya ilişkilerine önemli katkı yapacaktır. Bu açıdan önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Kurumlar, kişiler gelir gider, devletler ve ilişkiler uzun solukludur. Önümüzdeki dönemde de Alman firmalarının cesur, girişimci, vizyoner bakış açısıyla, kazan-kazan ilişkisine dayalı olarak iki ülke iş birlikleri gelişecektir.

İhalenin ardından Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker (sağ 3), Kalyon Enerji Grup Başkanı Murataza Ata (sol 2) ve Siemens Direktörü Hakan Yıldırım (sağ 2) açıklamalarda bulundu.

Güvenin göstergesi

Türkerler İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, ihalenin Türk ekonomisine olan güveni yansıttığını belirterek “Bu ihaleye beş Alman devi ilgi gösterdi, ortaklarımızla dersimize çok iyi çalıştık. İhale sonunda ortaya çıkan sonuçtan memnunuz. Hazırlanırken, doğru ve yüksek kapasite faktörünü yakalamış olduk. Teklif ettiğimiz fiyatı, Siemens’in teknolojisinin yüksekliğine güvendiğimiz için verdik. Ekipmanların finansmanını yabancı kaynaklardan, kalan kısmı ise yerli bankalardan sağlamayı planlıyoruz” dedi. Siemens Gamesa Türkiye Üst Yöneticisi Hakan Yıldırım da, Siemens olarak 160 yıldır Türkiye’de faaliyet gösterdiklerini belirterek, “YEKA kapsamında belirlenen sınırların üzerinde hedef koyduk. Elektrik birim maliyetini daha da düşürmek için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu. Kalyon Holding Enerji Grup Başkanı Murtaza Ata ise, bunun stratejik bir ihale olduğunu belirterek, “Bin megavat daha Türkiye’nin dışa olan bağımlılığını azaltmayı gerçekleştiren bir ihale oldu. Sonuçtan memnunuz” ifadelerini kullandı.



1 milyar dolar yatırım yapılacak

Rüzgâr YEKA ihalesinin kazananı, 1 milyar doların üzerinde rüzgâr tesisi yatırımı yapacak. Bu projeyle kurulacak santrallerin işletmeye girmesiyle birlikte her yıl asgari 3 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretilecek. Aynı zamanda kurulacak rüzgâr tesisleri sayesinde yıllık ortalama 1,5 milyon ton karbon emisyon azaltımı sağlanacak. Konsorsiyum, 10 yıl boyunca AR-GE çalışması da yapacak. Bu çalışmalar için her yıl 5 milyon dolar bütçe ayrılacak. Yüzde 80’i yerli mühendislerden oluşan 50 teknik personel ile AR-GE yürütülecek.



450 yerli rüzgâr türbini üretilecek

İhaleyi kazanan konsorsiyum, yüzde 65 yerlilik oranını tutturmak kaydıyla 100 milyon doların üzerinde yatırım maliyeti olan bir rüzgâr türbin fabrikası da kuracak. Fabrikada her biri en az 2,3 megavat gücünde olmak üzere, 300 ila 450 yerli rüzgâr türbini üretilecek. Bu arada türbin fabrikasının kurulum süresi, sözleşme imzalama tarihinden itibaren 21 ay olarak belirlendi. Projenin lisans süresi ise 30 yıl olacak.



1,1 milyon konut ve 12 ile elektrik

Kazanan konsorsiyum; Kayseri - Niğde, Sivas, Edirne - Kırklareli - Tekirdağ, Ankara - Çankırı - Kırıkkale, Bilecik - Kütahya, Eskişehir olarak belirlenen 5 ayrı bölgede bin megavatlık kapasiteyi devreye alacak. Yaklaşık 1,1 milyon evin yıllık elektrik ihtiyacı, bu santrallerden karşılanacak.