Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk sanayisinin amiral gemisi olan TÜPRAŞ, yılın ilk yarısını rekor kârla kapattı. Avrupa ve Rusya rafineri bakımlarının ikinci çeyreğe uzaması ve Orta Doğu’daki bazı rafinerilerde yaşanan arz kesintileriyle satışlarını artıran TÜPRAŞ’ın net dönem kârı 2,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci çeyreğine 52 dolar/varil seviyesinde başlayan ham petrol fiyatı ABD, Libya ve Nijerya’dan gelen üretim artışlarının yanı sıra mayısta gerçekleşen OPEC toplantısının etkisiyle 44 dolar/varil seviyesine kadar gerilemişti. Ham petrol fiyatının haziran sonunda 47,4 dolar/varile yükselirken 3 aylık ortalama 49,8 dolar/varil olarak gerçekleşti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra Avrupa ve Rusya rafineri bakımlarının ikinci çeyreğe uzaması ve Orta Doğu’daki bazı rafinerilerde yaşanan arz kesintileri TÜPRAŞ’ın satışlarını artırdı. Söz konusu dönemde tam kapasite çalışan TÜPRAŞ 6,6 milyonu yurt içine 1,4 milyon tonu da uluslararası pazarlara olmak üzere toplamda 8,1 milyon tonluk satış yaptı. Tüpraş’tan yapılan açıklamada, “2016 yılına kıyasla daha yüksek seyreden ham petrol fiyatı, dolar/TL kurundaki yükseliş ve toplam satış hacminin yüzde 5 büyümesi ile 2017 ikinci çeyrek satış hasılatı yaklaşık yüzde 50 artarak 12,6 milyar liraya ulaşmıştır. TÜPRAŞ, aynı dönemde güçlü rafinaj ortamında gösterilen başarılı operasyonel yönetimle faaliyet kârını 1,48 milyar liraya yükseltmiştir. Başarılı finansal risk yönetimi ve işletme sermayesi yönetimi etkisiyle vergi öncesi kâr ise 1,43 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak 6 aylık satış hasılatını 25 milyar liraya çıkaran TÜPRAŞ ilk yarı yılda 2,3 milyar liralık net kâr rakamına ulaşmıştır” denildi. Öte yandan TÜPRAŞ, yılın ilk yarısında toplam 105,3 milyon dolar yatırım yaptı.

Alacaklarını sigorta etti

TÜPRAŞ, Euler Hermes ile alacak risklerinin yönetimine yönelik iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği kapsamında, TÜPRAŞ’ın 2,2 milyar TL’lik cirosu, Euler Hermes’in dünya devlerine hizmet verdiği Dünya Programı (World Agency) kapsamındaki özel şartlı poliçe ile sigortalanacak. TÜPRAŞ portföyündeki alacakların sigorta güvencesine alınmasının yanı sıra, iki şirketin risk yönetimini de ortak yürüteceklerini belirten Euler Hermes Türkiye Genel Müdürü Özlem Özüner “TÜPRAŞ’ın ticari alacaklarını risklere karşı koruyarak, işlerini daha güvenli ve istikrarlı bir şekilde büyütmelerini sağlayacağız” dedi.