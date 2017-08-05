Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya, İspanya ve ABD gibi ülkelerde üretimin düşük olması, Türk üreticisinin yüzünü güldürdü. Yıllık yaklaşık 200 bin tonluk üretimle birinci olan Türkiye’de üretici 3,3 liraya ulaşan ürün fiyatıyla son yılların en iyi dönemini yaşıyor. Yüksek fiyat ihracata da yansıdı. Bu yıl 31 Temmuz 2017 itibarıyla vişne ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 83 arttı ve 86 bin 675 dolara ulaştı. Türkiye, fındık, kayısı, incir, kiraz, vişne, ayva ve haşhaş tohumu gibi 7 üründe dünya birincisi. Vişnede Türkiye’nin lider olduğu pazarda, Rusya, Ukrayna, Polonya, İran, ABD, Sırbistan, Macaristan, Beyaz Rusya ve Özbekistan ilk 10 üretici arasında yer alıyor.