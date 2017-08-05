Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji sektöründe dışa bağımlılığın bitirilmesinde yenilenebilir enerji önemli bir rol oynuyor. Bu alanda rüzgâr ve güneş enerjisi ihalelerine hız verilirken, Smart Energy Group artan ihtiyacı karşılamak için stratejik ortağı SUMEC ile Gebze’de güneş paneli üretecek. Tam kapasite çalışmaya başladığında 1.200 MWp üretim büyüklüğünde olacak olan tesis, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli fabrikası olacak.

Tüm dünyada giderek artan yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye için de cari açığı kapatmaktan millî gelir artışına, istihdam oluşturmaktan çevresel faktörlere kadar önem taşıdığına dikkat çeken Smart Energy Group Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, Ağustos 2017 itibarıyla üretime başlayacak olan fabrikanın bu konudaki ihtiyacın karşılanmasına önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı. Smart Energy Group’un güneş enerjisi santralleri ile sektörün gelişimini desteklediğini dile getiren Demirdağ, yeni yatırımları konusunda şu bilgileri verdi: Smart Energy Group olarak 2009 yılından bu yana mühendislik, danışmanlık, satın alma ve inşaat (EPC) firması olarak verdiğimiz hizmetlerin yanı sıra, yatırımcı olarak da güneş enerjisi sektöründe önemli bir tecrübeye sahibiz. Şimdi de üretici kimliğimiz ile güneş enerjisi sektörünün Türkiye’de hak ettiği yeri alması için çalışacağız. Türkiye’nin bu konudaki potansiyelini değerlendirmek ve güneş paneli üretimi konusundaki ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla, GOSB’da 23 bin 500 metrekarelik alanda yer alan fabrikamızı kurduk. 1.200 MWp büyüklüğündeki fabrikamızın, ilk etapta dört üretim hattından oluşan 400 MWp’lik kısmını devreye alıyoruz. Çok yakın gelecekte, 1.200 MWp’lik tam kapasite ile üretime geçeceğiz. Tüm yatırım planlarımızı buna göre yaptık, fabrikamızı da buna göre dizayn ettik.

PHONO SOLAR İLE İŞ BİRLİĞİ YAPILDI

Gebze’de, Smart Solar Tech fabrikamızda üretilecek ilk yerli üretim panelleri konusunda önemli bir iş birliğine de imza attıklarını açıklayan Demirdağ “Dünyanın önde gelen Fortune 500 firmalarından olan Sumec bünyesinde faaliyet gösteren Phono Solar markasının üretim haklarını devraldık. Phono Solar gibi bu konuda uzman ve dünya devi bir şirketi, stratejik ortak olarak Türkiye’ye gelmeye ikna ettik” diye konuştu. Demirdağ, bu iş birliği sayesinde Gebze’deki fabrikalarında tüm dünyada kabul görmüş kalite standartlarında PERC, bifacial, çift-cam gibi yeni nesil modüller üreteceklerini belirtti. Üretim planlarını yurt içi olduğu kadar yurt dışı satışlarına göre yaptıklarını dile getiren Demirdağ “İhracat konusunda büyük hedeflerimiz var. Türkiye’de ürettiğimiz güneş panellerini Avrupa ve ABD’ye ihraç etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

300’ün üzerinde projeye imza attı

Smart Energy Group’un GES konusundaki yatırımlarına da devam edeceğini belirten Demirdağ “Hâlen Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Türkiye’de kendi portföyümüzde GES yatırımlarımız var. Bunların bir kısmı devrede, bir kısmı ise çok yakın zamanda devreye girmek için kurulum aşamasında. Stratejik ortağımız SUMEC ile beraber Türkiye’deki toplam güneş enerji santrali portföyümüz 125 MWp’e yakın. Smart Energy olarak bir yandan anahtar teslim GES kurulum hizmetleri ile sektörün gelişimine destek olurken diğer yandan yatırımcı olarak da faaliyet gösteriyoruz. Bugüne kadar 300’ün üzerinde GES projesinde çalıştık” dedi.