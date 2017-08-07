Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulların açılmasına iki hafta kala kutlanacak Kurban Bayramı’nın yaz sezonunun sonuna denk gelmesi yerli turist için son tatil fırsatını oluşturuyor. Resmî tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın hemen ardından 31 Ağustos arife, 1 Eylül de Kurban Bayramı’nın birinci günü. Bayram, 4 Eylül Pazartesi akşamı sona eriyor. Turizm sektörü tatilin 6 veya 10 gün olarak kararlaştırılıp ilan edilmesini beklerken, hükûmet yetkilileri Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin henüz bir karar almadı.Turizm sektörü temsilcileri hükûmete çağrıda bulunarak, vatandaşın bayram tatili planlarını daha iyi yapabilmesi için bayramdan önceki pazartesi-salı günleri ve yarım günlük arife gününü de içine alacak şekilde 26 Ağustos Cumartesi gününden 4 Eylül Pazartesi gününe kadar toplam 10 günlük tatil edilmesini talep etti.

‘ÖNCEDEN AÇIKLANMALI’

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, tatil kararının önceden açıklanmasının insanların tatil planlarını kolaylaştıracağına dikkati çekti. Ayık “Dini bayram olarak Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı’ndan daha farklı. Kurban kesme vecibesi olduğu için insanlar ya başta kurbanını kesip tatile çıkıyor ya da tatil dönüşü kurban kesiyor. Dolayısıyla uzun tatil dönemi bu açıdan büyük avantaj oluşturuyor. 10 gün veya 6 gün olarak açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

‘Erken REZERVASYON yapın’

Kurban Bayramı döneminin okullar açılmadan önceki son deniz-kum-güneş tatil fırsatı sunduğunu anlatan ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek de “Kurban Bayramı rezervasyonlarında çok yoğun talep alıyoruz. Bayramda oteller çok yoğun olacak. Okullar açılmadan son tatil imkânı olduğu için kesinlikle dolu dolu geçecek. Misafirler hemen rezervasyonunu yaptırsın” diye konuştu. Özbek, bayram tatili süresini hükümetin açıklamamış olmasına rağmen rezervasyon satışlarının önemli ölçüde 6 ila 10 gün üzerinden yapıldığı bilgisini paylaştı.