Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin vizyon projelerinden üçüncü havalimanında çalışmalar son hızla devam ediyor. Uçuşların önümüzdeki yıl başlaması beklenirken, havalimanı tam kapasite ile faaliyete geçtiğinde, aynı anda 3 uçak inebilecek. Bu özelliğiyle üçüncü havalimanı, dünyanın da nadir pistlerinden biri olacak. Böylece havada bekleme trafiği oluşmayacak. Uçaklar hem zamandan hem yakıttan tasarruf edecek.

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 3. havalimanının hizmete girmesinin ardından, Atatürk Havalimanı’nın, İstanbul’a nefes aldıracak bir alan olarak düzenleneceğini açıkladı. CNN Türk’te canlı yayına katılan Bakan Arslan, şunları söyledi: İki havalimanını aynı anda kullanma imkânı yok. Çünkü ikisi de aynı hava koridoru üzerinde. Atatürk Havalimanı’nın, kesinlikle yapılaşmaya açılmamasını istiyoruz. Küçük uçakların iniş yapabileceği bir alan olarak kullanılabilir. Çok sayıda terminal var burada, fuar alanı olarak da hizmet etmesini istiyoruz. Bu sebeple herhangi bir şekilde imara açılıp, alışveriş merkezi ve konut yapılması söz konusu değil. Cumhurbaşkanımızın da, Başbakanımızın da talimatları bu yönde...

FUARCILAR HEYECANLI

Bu arada organizasyon yapan firmalar, Atatürk Havalimanı’nın fuar alanı olması hâlinde, ülkenin kazançlı çıkacağını belirtiyor. High Tech Port, Global SatShow, Expo Turkey by Qatar, World Cities Expo ve Eurasia Airshow gibi Türkiye’nin uluslararası arenada yankı uyandıran fuarlarını organize eden MedyaCity’nin Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, “Buranın bir fuar merkezine dönüştürülmesi, Türkiye ekonomisi adına çok önemli bir dönüm noktasıdır. Dünya ekonomisine önemli ölçüde yön veren fuarcılık sektörünün, İstanbul gibi binlerce yıllık bir medeniyet bölgesinde dünya standartlarında bir tesise kavuşacak olması, Türkiye’nin ihracat gücüne önemli değer katacaktır. Bu projenin gerçekleşmesi hâlinde; iletişim, sağlık, broadcast, denizcilik ve turizm alanında beş büyük dünya etkinliğini Türkiye’ye taşıyabileceğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.