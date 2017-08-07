Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre de zam oranı yüzde 2.65 olacak. Ocak'ta aylıklar artacağı için, maaşlara her ay eklenen yüzde 4 oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de yükselecek. Örneğin; halen net 2 bin lira maaşı olan emekli, 80 lira da ek ödeme alıyor. Yani emeklinin eline 2 bin 80 lira geçiyor. Yüzde 2.65'lik enflasyon tahmini gerçekleşirse, 2 bin liralık maaş 2 bin 53 liraya yükselecek. Ek ödeme de maaş artacağı için 82.12 liraya çıkacak. Emeklinin eline 2 bin 135 lira geçecek. Ancak kesin rakam, 3 Ocak'ta belli olacak. Emekliler, bu tarihte zamlarını öğrenecek, aynı ay içerisinde zamlı maaşlarını alacak.