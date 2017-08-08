İran Sanayi Geliştirme ve Yenileme Organizasyonu (İDRO) ile Fransız otomobil şirketi Renault arasındaki 660 milyon euroluk işbirliği anlaşması, başkent Tahran'daki İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı binasında resmi törenle imzalandı. Törene, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade, İDRO Başkanı Mensur Muazzimi ve Renault yetkilileri katıldı. Yapılan anlaşmaya göre, 2018 yılında İran'da faaliyete geçecek otomobil fabrikası yılda 150 bin araçla üretime başlayacak. 2024 yılına kadar da bu rakamın 300 bine çıkarılması öngörülüyor.
İran ile Renault arasında dev anlaşma
08.08.2017 - 03:50 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 03:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran ile Fransız araç üreticisi Renault arasında 660 milyon euroluk anlaşma imzalandı.
Etiketler : iran,renault,anlaşma,
494629 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/494629.aspx
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