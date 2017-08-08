Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Sanayi Geliştirme ve Yenileme Organizasyonu (İDRO) ile Fransız otomobil şirketi Renault arasındaki 660 milyon euroluk işbirliği anlaşması, başkent Tahran'daki İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı binasında resmi törenle imzalandı. Törene, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Rıza Nimetzade, İDRO Başkanı Mensur Muazzimi ve Renault yetkilileri katıldı. Yapılan anlaşmaya göre, 2018 yılında İran'da faaliyete geçecek otomobil fabrikası yılda 150 bin araçla üretime başlayacak. 2024 yılına kadar da bu rakamın 300 bine çıkarılması öngörülüyor.