Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK BİNGÖL

Türkiye’nin vizyon projelerinden olan üçüncü havalimanındaki çalışmalar devam ederken, hava yollarının da hazırlıkları sürüyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Önce operasyonel üniteleri taşıyacağız, ardından yönetim birimlerini götüreceğiz. İlk etapta 500 milyon dolarlık maliyetimiz olabilir ancak Yeşilköy’deki binamızı satıp, ek gelir oluşturabiliriz. 15 Temmuz gibi sebeplerle süreç uzadı fakat 29 Ekim 2018’de ilk uçuşumuzu planlıyoruz. Bilet satışlarımızı da kasımda başlatmayı öngörüyoruz” dedi. 50 bin kişiye istihdam sağladıklarını, 336 uçağa sahip olduklarını hatırlatan Aycı “Uçaklarımızın tamamı dolu, hepsi havada, şu anda uçak ihtiyacımız var. Bu yıl öngördüğümüz 1.500 istihdamı da yakalayacağız. ‘Batman ve Superman’ ile ‘Morgan Freeman’ kampanyaları, dünyada şirketimize olan ilgiyi artırdı. Şimdi daha eğlenceli bir reklam teması üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.



Uçaklar doluyor zarar azalıyor

THY, 2017 yılının 2. çeyreğinde 194 milyon TL zarar açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 656 milyon TL zarar etmişti. Gelirlerde yaşanan artışa dikkat çeken İlker Aycı “Yolcu gelirleri yüzde 5 artarak 2,2 milyar dolara, kargo gelirleri yüzde 29 artış ile 327 milyon dolara ulaştı. Esas faaliyet kârımız 189 milyon dolar oldu. Turizmin canlanmasıyla beraber yolcu sayısı yüzde 8,5 artarak 17,3 milyon olarak gerçekleşti. Doluluk oranı 4,1 puan artışla yüzde 77,7 oldu. Üçüncü çeyrekten itibaren düzelme daha hissedilir olacak. Yılı 100 milyon dolar kârla kapatmayı hedefliyoruz” dedi.



KARGODA DA BÜYÜYOR

Kargodaki artışa dikkat çeken Aycı, şöyle devam etti: Yüzde 31 artışla 289 bin ton kargo taşıması yaptık. Kargo uçak sayımız 55’ten 65’e yükseldi. Özellikle dünyada mal taşımacılığında yaşanan noktalara odaklandık, Çin gibi... İhracattaki artışın da etkisiyle kargoda emin adımlarla büyüyoruz.



Yolculara Nusret menüsü

Üst üste 9’uncu defa “Güney Avrupa’nın En İyi Hava yolu Şirketi” seçildiklerini anlatan İlker Aycı “Bu yıl ‘business’ sınıfı ikram kategorisine damga vurduk, bu alanda birçok ödül aldık. İkramlarımız azalmadı, daha da çeşitlendirdik. Uzak Doğu mutfağını kurduk. Anketler gösteriyor ki, memnuniyette ilk üçteyiz. Şimdi Nusret’le görüşüyoruz. Onun menülerini sunabiliriz” dedi.



Talep fazla ise bilet pahalı olur

tFiyat eleştirilerine cevap veren İlker Aycı, şunları anlattı: Kudüs ve S. Arabistan pahalı diyorlar, buralar kutsal mekânlar. Mekke’de hac ve umre trafiği yoğun. Talep çok, böyle olunca fiyatlar hâliyle yükseliyor. Bordeaux ucuz, çünkü talep yok, uçak boş, kampanyalarla doldurmaya çalışıyoruz.