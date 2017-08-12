Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

Vatandaş ve turizmcilerin beklediği “10 gün tatil” kararı için müjde gibi haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı, Ataşehir’deki Hazreti Ali Camii’nde kıldığı namazın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Kurban Bayramı tatiliyle ilgili soru üzerine Erdoğan “Şu anda tabii hükûmet, bu 10 günü programına aldı, çalışıyor. Eğer önünde ve arkasında durum hakikaten müsaitse turizm açısından isabetli olur ve gerek iç turizmde, gerekse dış turizm açısından şu anda hareketlenen turizm, mesela bugün itibarıyla Antalya yüzde 80’i doluluk oranı itibarıyla yakalamış vaziyette. Bu da turizm sektöründeki açığımızı süratle kapama fırsatını verir. Öyle zannediyorum ki salı günü Bakanlar Kurulumuz var. Bunu Cumhurbaşkanlığı’nda yapacağız. Hayırlı bir adım olur diye düşünüyorum” dedi.

TURİZMCİLER SEVİNÇLİ

Cumhurbaşkanı’nın bu sözleri, turizmcilerin tatil umudunu artırdı. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Başaran Ulusoy, Cumhurbaşkanı’nın halkın nabzını çok iyi bildiğini, Türkiye’yi adım adım gezdiğini, sektörün hâlini gördüğünü ifade etti ve salı günü kararın resmîleşeceğine inandıklarını söyledi. Ulusoy “Türkiye’de 2000 yılında 568 bin vatandaş tatile çıkarken, bugün yurt içinde 19 milyon kişi tatil yapar duruma geldi. 2020 yılında tatile çıkan sayısının 35 milyonu bulmasını bekliyoruz. Çalışmalarımız bu yönde” dedi. Ulusoy, hükûmetin 10 gün tatil ilanının öncesinde Antalya’daki otellerde yüzde 80’i aşan doluluk olduğunu ifade etti.