İstanbul Kapalıçarşı’da 3,5280 liradan alınan dolar 3,53 liradan, 4,17 liradan alınan euro ise 4,1720 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5390 liradan, euro ise 4,1780 liradan satıldı.
Dolar haftaya nasıl başladı?
14.08.2017 - 09:38 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 09:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,53 liradan, euro ise 4,1720 liradan haftaya başladı.
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496066 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/496066.aspx
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