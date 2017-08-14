Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 943,88 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen yüzde 1,94 ile madencilik oldu.Cuma günü BIST 100 endeksi, 106.000 puan sınırına kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 106.963,10 puandan tamamladı.