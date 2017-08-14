Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 943,88 puan artarken, bankacılık endeksi yüzde 1,12 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla yükselen yüzde 1,94 ile madencilik oldu.Cuma günü BIST 100 endeksi, 106.000 puan sınırına kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 106.963,10 puandan tamamladı.
Borsa haftaya yükselişle başladı
14.08.2017 - 10:32 | Son Güncelleme: 14.08.2017 - 10:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,88 artışla 107.906,98 puandan başladı.
Etiketler : Borsa İstanbul,ekonomi haberleri,
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