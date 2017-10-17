İstanbul Kapalıçarşı'da 151,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 151,80 liradan, 999 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 16 liradan, 138 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 142 liradan, 976 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 996 liradan, 488 liradan alınan Yarım Ziynet 498 liradan ve 244 liradan alınan Çeyrek Ziynet 249 liradan satılıyor.
Gram altın ne kadar?
17.10.2017 - 13:25 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 151,80 lira oldu.
Etiketler : Gram altın,
512005 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/512005.aspx
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