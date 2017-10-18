Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, Türkiye'den domates ithalatına kısmi olarak yeniden izin veriyor. Rus haber ajansı Interfax'ta geçen bilgilere göre Rusya, Türkiye'den domates ithalatına 1 Aralık'tan itibaren izin verecek. İzin, 4 Türk domates üreticisini kapsayacak.



RUS BAKAN AÇIKLADI



Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'den domates alımı yasağının kaldırılması konusunda Ankara ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti. Novak'a göre, söz konusu anlaşma, Rusya'nın 1 aralıktan başlayarak 4 Türk şirketinden 50 bin ton domates almasına izin veriyor.



Diğer taraftan bunun karşılığında Rus ve Türk yetkililerin, 21 Ekim'de hükümetlerarası komisyon toplantısı çerçevesinde yapacakları görüşmelerde, Rusya'da üretilen tavuk eti ve kırmızı etin Türk pazarına satılmasıyla ilgili yasağı da ele alacaklarını kaydeden Novak, "Ticari bariyerler kalkmalı" ifadelerini kullandı.

BİR TEK DOMATES KALMIŞTI



Rusya ve Türkiye, geçen yıl yaz aylarında sağlanan normalleşme ile birlikte birçok ürün üzerindeki engeli kaldırmış ancak Türk domateslerinin Rus pazarlarına ithalatı üzerindeki kısıtlamalar kaldırılamamıştı.

Daha sonra Rusya, Türkiye'den domates ithalatına kısmi olarak ancak 2017 sonu 2018 başında izin verebileceğini açıklamış, Rusya Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich de Rusya'nın Türkiye'den domates ithalatının 50 bin tonu geçmemek üzere yeniden başlayacağını söylemişti.