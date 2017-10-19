Dünyanın önde gelen Japon otomotiv devi Nissan, bugün yaptığı açıklamada kendi ülkesi Japonya’da tüm üretimini askıya aldığını duyurdu.Reuters'ın haberine göre şirket buna neden olarak da ülkedeki üç fabrikasında araçların yetki verilmeyen kişilerce son kontrolünün yapıldığının ortaya çıkmasını gösterdi.Şirketin CEO’su Hiroto Saikawa ise açıklamasında kontrol süreçlerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların en az iki hafta süreceğini belirtti.
Nissan, Japonya’daki tüm üretimini durdurdu
19.10.2017 - 14:43 | Son Güncelleme: 19.10.2017 - 14:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Japon otomotiv devi Nissan, kendi ülkesi Japonya’da tüm üretimini askıya aldığını duyurdu.
Etiketler : Japon otomotiv devi Nissan,Japonya,
512612 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/512612.aspx
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