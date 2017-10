Türkiye Gazetesi

Döviz ve ham petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarının peş peşe zamlanmasına sebep oldu. Akaryakıt zamlanınca bir yerden bir yere taşınan bütün ürünlere, yani iğneden ipliğe her şeye zam hazırlığı başladı. Zam hazırlığı yapılan ürün listesinin ilk sırasına da buğday, maya, un fiyatlarındaki artışlar sebebiyle ekmek yazıldı. Ancak her kesimden insanı ilgilendiren ekmek fiyatındaki artışın sebep olacağı büyük tepki, ‘fiyat artışı’ yerine ‘gramaj indirimi’ yöntemiyle en aza indirilmeye çalışılacak. Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yetkilileriyle yaptıkları görüşmelerde ekmeğin gramajının 250’den 200’e düşürmesi konusunda mutabakat sağladıklarını söyledi. Hâli hazırda 250 gram standart ekmek, 1,25 TL’den satılıyor.

EKMEK İÇİN MAVİ BAYRAK

Öte yandan fırınlarda sağlıklı ekmek üretimi için bazı tedbirler de devreye girecek. Kolivar, bakanlık ile yaptıkları görüşmelerde sıkı denetim tedbirlerini de ele aldıklarını ifade etti. Buna göre ekmek üretim ve satış yerleri sıkı şekilde denetlenecek. Üretim ve satışa elverişli yerlere, ‘temiz’ unvanı getirecek olan ‘mavi bayrak’ verilecek. Vatandaş da ‘mavi bayrak’ gördüğü fırından güvenle alışveriş yapabilecek.

Markette gramaj oyununa dikkat

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt zammıyla her üründe fiyatların artacağını hatırlattı. Kötü niyetli kişilerin zam yapmak yerine gramajla oynadığını söyleyen TESK Başkanı Palandöken “Paket gramajlarında büyük oyun var. Bu oyuna müdahale edilmeli. Tüketici de 800-900 gramlık ürüne 1 kilogram fiyatı ödeyip aldatılabilir. Dikkat edilmeli. Oyuna gelmeyin. Yetkililer duruma acilen el koymalı” dedi.

Gramaj bilgisi görünür olmalı

Gramaj oyunu, tüketicileri bilinçlendirme konusunda yoğun çalışmaları bilinen Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu’nun da gündeminde. Ağaoğlu, paketlerin gramaj bilgilerinin hem net hem de brüt olarak ayrı ayrı yazılması gerektiğini belirtti. Bu kuralın, kanun koyucunun sorumluluğu olduğunu ifade eden Ağaoğlu, tüketicilerin de parasını sokağa atmamak adına dikkatli davranmasını, fiyat karşılaştırması yapmasını, kaç gram ürüne kaç lira ödediğini hesaplayarak alışveriş yapmasını tavsiye etti.