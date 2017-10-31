Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Seyahat Acentaları Federasyonu (TAFI) Olağan Kongresi için Muğla’ya gelen yaklaşık 650 Hint acente temsilcisi, tarihî ve kültürel alanlarda incelemelerde bulundu. TAFI Başkanı Praveen Chugh, “Muğla’da büyük farklılıklar gördük. Farklı grupları bölgeye getireceğiz. Sadece turizm üzerine değil. Mesela golf grupları olacak. Doktorların konferanslarını burada yapacağız. Düğünler de buna dâhil. Bizim belirttiğimiz misyon ve vizyon çerçevesinde Bollywood da işe dâhil olacak. Türkiye’ye ülkemizden gelen 145 bin turist sayısının kısa bir sürede 400 bine ve çok daha büyük sayılara ulaşmasını bekliyoruz. Bunu geliştirmenin tek yolu, hava yoluyla iki ülkeyi bağlamak” dedi. Türk-Hindistan Turizm Konseyi Başkanı Emin Çakmak ise, “Turizm Bakanlığı ve THY başta olmak üzere, verilen desteklerle birlikte çok büyük etkinliğe imza atmış olduk. 2006 yılında Hindistan’dan 4 bin ziyaretçi Türkiye’ye geliyordu. Çok kısa sürede 150 bine çıktık. Birlikte çalışalım, beraber çalışalım. 2 milyonlu rakamları görmek istiyoruz, çok hayali değil. 2023 yılında Hindistan’dan 50 milyon insan yurt dışına seyahat edecek” diye konuştu.