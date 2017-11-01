Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul-Çanakkale, Çanakkale-İstanbul uçak seferleri, GESTAŞ ve Onur Air işbirliğiyle bugün itibariyle başladı. Çanakkale Havalimanı’ndan, İstanbul Atatürk Havalimanı’na yapılacak seferlerle Çanakkale-İstanbul arası yolculuk süresi 50 dakikaya düştü. Bugün saat 07.10'da 84 yolcuyla 053 sefer sayılı Çanakkale-İstanbul uçuşu gerçekleştirildi. Çanakkale Havalimanı'nda ilk uçuşu takip eden Çanakkale Vali Yardımcısı Tahir Şahin, "Yaklaşık bir ay önce 29 Eylül'de Başbakanımız Çanakkale'mizde yapımı tamamlanan terminalin açılışını yaptı. O gün zatıalilerinin müjdesiyle talimatıyla özel bir hava yoluna ait firmanın da Çanakkale'den Atatürk Havalimanı'na uçuşlarının gerçekleşeceğini müjdelemişti. İlimiz için hayırlı uğurlu olur inşallah diyoruz" dedi.



Yolculardan Hasan Tatlı ise, "Çanakkale aslında bir cazibe merkezi. Gelişmekte olan bir il. İstanbul dünya çapında bir şehir. Dolayısıyla böyle bir hizmetin verilmesini çok olumlu görüyorum. Gerekli de görüyorum. Hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bugün itibariyle başlayan Çanakkale-İstanbul arası uçak seferleri 20 Kasım tarihine kadar Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumartesi olmak üzere haftanın dört günü gerçekleştirilecek. Seferler, 20 Kasım’dan itibaren haftanın 7 günü yapılacak. 84 TL’den başlayan fiyatlarla gerçekleşecek uçak seferleri, GESTAŞ’ın Gestcard öğrenci kartı sahibi yolcuları için gidiş-dönüş 119,90 TL, Gestcard tam yaya kart sahibi yolcular için 149,90 TL olacak.