Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan para politikası toplantısını bugün sona erdi. Fed faiz kararını açıkladı. Fed faizleri sabit tuttu.



DOLARIN FED'E ETKİSİ

Güne 3.79 seviyesinde başlayan dolar/TL, enflasyon raporu ve Başbakan Binali Yıldırım'ın Kredi Garanti Fonu (KGF) açıklamaları ile gün içerisinde en yüksek 3.8335 seviyesini gördü. Dolar kuru Türkiye piyasalarının kapanış saatinde ise 3.8140 seviyesindeydi. Sonrasında ise 3.82 seviyesinde seyretmeye devam etti. Fed'e dakikalar kala dolar 3,81 seviyesine geriledi.

Güne 4.42 lira düzeyinde başlayan euro da 4.45 liranın üzerine çıkarken gün sonunda 4,43 seviyesinde dengeledi. Euro fed öncesi 4,44 seviyesine çıktı. Euro/dolar kuru ise Fed öncesi 1,16 seviyesinde seyrediyordu.