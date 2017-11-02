Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone, abonelerinin kullanılmayan dakikalarını internete çeviriyor. Faturasız abonelere GB hesabı yapmadan interneti özgürce kullanma imkânı veren “Vodafone Gani Tarifeler” ile 3000 dakikaya kadar internet sunulurken, aboneleri dakikalarını isterlerse internete girmek, isterlerse konuşmak için kullanabiliyor.

“Vodafone Gani Tarifeler”de internet kullanımı MB üzerinden değil dakika üzerinden hesaplanıyor. Abone, sadece veri indirdiği zaman internetinden düşüyor. Başka bir deyişle, abone internete kaç dakika aktif olarak girerse, o kadar Gani Dakika harcıyor. Örneğin, 5 dakikalık bir video izleyen abonenin internet kullanımı MB ile ölçülmüyor, bakiyesinden 5 Gani Dakika düşüyor. Vodafone aboneleri, Gani Dakika haklarıyla 30 gün içinde 30 GB’a varan internet kullanabiliyor. Bu şekilde 1500 Gani Dakikası olan bir abone, 1 ayda 10 saat HD dizi izleyebiliyor, 5 saat müzik dinleyebiliyor ve 15 saat sosyal medyada fotoğraf paylaşabiliyor. Arka planda çalışan uygulamalar da internetten yemiyor. “Vodafone Gani Tarifeler”, 20 TL’den başlayan fiyatlarla 3 ayrı tarife halinde sunuluyor.

Uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Faturasız abonelerimizin interneti daha özgürce kullanabilmesi için zengin içerikli, esnek, güvenli ve bütçe dostu bir çözüm sunan ‘Vodafone Gani Tarifeler’ ile 3000 dakikaya kadar interneti ilk defa ve sadece biz sunuyoruz. Bir ayda eski GB’lı tarifelerde 30GB’a denk gelecek kadar bol kullanım yapabilecek olan abonelerimiz, bitecek korkusu yaşamadan saatlerce internete girebilecekler” dedi.