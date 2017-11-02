Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı hanehalkı tüketim harcaması (bölgesel) araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Hanehalkı Bütçe araştırmaya göre, toplam tüketim harcamalarının en büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu. Türkiye’de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 25,5’i İstanbul’da oturan hanehalkları tarafından gerçekleştirildi. İstanbul’u sırasıyla yüzde 14,3 ile Ege Bölgesi, yüzde 12 ile Akdeniz Bölgesi takip etti. Toplam hanehalkı tüketim harcamalarında en düşük payı ise yüzde 1,6 ile Kuzeydoğu Anadolu aldı. Bu bölgeyi, yüzde 3 ile Ortadoğu Anadolu izledi. Araştırmaya göre:

¥ Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 30,4 ile İstanbul, en düşük payı ayıran bölge ise yüzde 21,8 ile Doğu Karadeniz oldu.

¥ Tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcaması payı en yüksek bölge yüzde 27,9 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük bölge ise yüzde 15,6 ile İstanbul oldu.

¥ Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 19,9 ile Akdeniz Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 15,4 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.

¥ Tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3,4 ile en yüksek payı İstanbul ayırırken, Güneydoğu Anadolu bölgesinin yüzde 0,9 ile en düşük payı ayırdığı tespit edildi.

¥ Sağlık harcamalarına en yüksek payı yüzde 2,4 ile İstanbul, en düşük payı ise yüzde 1,3 ile Kuzeydoğu Anadolu ile Ortadoğu Anadolu bölgeleri ayırdı.