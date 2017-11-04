Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. Faruk Bingöl İSTANBUL

Gayrimenkul sektörünün büyük oyuncularından Sinpaş GYO, İstanbul Sancaktepe’deki yeni projesini tanıttı. Bugüne kadar ilçede Lagün, Kelebekia, Köyceğiz, Egeboyu gibi projelerle 2 milyar liranın üzerinde yatırıma imza atan Sinpaş GYO, Metrolife projesini hayata geçiriyor. Lansman toplantısında konuşan Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer, “Büyük şehirlerde yaşayanların hayali, Metrolife ile gerçek olacak. Bisiklet parkuru, yürüyüş yolları, yemyeşil park alanı, her türlü ihtiyacın karşılanabileceği çarşıları, geniş teraslı ve bahçeli evleri ile bu projemiz, ayrıcalıklı bir hayatın kapılarını açıyor. Metrolife sakinleri, sevdikleri ile VIP özel havuz, SPA ve dinlenme alanı gibi yerlerde, keyifli, zinde bir hayat yaşayacak. Metronun hemen yanında bulunan projeden Üsküdar’a 27 dakikada, Zincirlikuyu’ya 45 dakikada ulaşılabilecek” dedi. Sinpaş Metrolife projesinde, 59-205 metrekare arasında, 1+1’den 4+1’e kadar değişen ev seçenekleri bulunuyor. Lansmana özel yüzde 10 indirim ve yüzde 20 peşin indirimi ile, toplamda yüzde 30’a varan indirim imkânı sunuluyor. 290 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkan projede, metrekare fiyatı ortalama 4 bin 900 TL olarak belirlendi. Seba Gacemer, “Sancaktepe’deki bitmiş projelerimizde metrekare fiyatları 5 bin 500 TL’den başlıyor. Metrolife projesindeki fiyatlarımızın, diğer projelerin altında olduğu görülüyor” diye konuştu. Gacemer, 48 ay vadeye “sıfır faiz” uygulayacaklarını, oturum başladıktan sonra ilk yıl site aidatı almayacaklarını da sözlerine ekledi.