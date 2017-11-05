Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’dan Wikipedia eleştirilerine cevap geldi. Wikipedia’nın Türkiye ile ilgili yanlış bilgilerin düzeltilmesine izin vermediğini belirterek, asıl yasakcı zihniyetin Wikipedia olduğunu söyledi. Önceki gün Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerine katılan Ahmet Arslan Wikipedia’ya yönelik uygulanan erişem yasağıyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Wikipedia’nın Türkiye’yi terör örgütlerine destek veren ülke statüsünde gösterdiği metinler vardı, ‘bunları çıkarın’ dedik. Ulu Önder Atatürk’le ilgili yanlış bilgilendirmeleri vardı, onu özellikle uyardık. Biz bunları uyarırken mahkeme gelen şikayetler doğrultusunda Wikipedia’ya erişimi engelledi. Erişimin kaldırılabilmesi yönünde Wikipedia’yla görüşüyoruz. Onlara ‘mahkemenin gerekçe gösterdiği gerekçeleri ortadan kaldır, dolayısıyla erişim olsun diyoruz.” Wikipedia’nın Türkiye’ye yönelik çifte ztandart uyguladığını dile getiren Bakan Arslan, “Wikipedia herkese açık ve editörlük yapabiliyorsunuz. Oradaki Türkiye’yle ilgili bir bilgiyi yanlış görüyorsanız düzeltme şansınız var, öyleydi ancak Türkiye’den bu bilgilere müdahale eden editörlerin erişimlerini de yasakladılar. Bakın, kim yasakçı; biz miyiz, Wikipedia mı? Yasakçı olan Wikipedia. Kendi sistemi gereği herhangi bir bilgiye sizin dışarıdan fahri editör olarak müdahale etme şansınız varken engelledi. İşte o yüzden zaten bu bilgiler düzelmedi, onun için de mahkeme bu yönde karar aldı ama emin olun ki yine de onlarla çok sık ve çok üst seviyede görüşmeler yapıyoruz. Bizim de hoşumuza giden bir durum değildir, biz de elbette ki insanlarımız doğru bilgilensin istiyoruz.”