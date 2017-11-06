Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yerli ve millî savunma sanayiinde otomobil çalışmalarının ardından bir büyük adım da Tokat’ta yaşayan iki kardeşten geldi. Bilgisayar programcısı olan Ercan (42) ve Recep Erçin (35), drone’larda kullanılabilecek bir yazılım geliştirdi. Bu sayede Türkiye’de harita mühendislerinin hazırlamış olduğu haritalar, İnsansız Hava Araçları (İHA) tabletlerinde kullanılabilecek. Böyle bir başarıya imza attıkları için mutlu olduklarını dile getiren ağabey Erçin, geliştirdikleri yazılım sayesinde drone’nun rotası, yüksekliği, haritalama ile ilgili ihtiyacı olan bilgileri tablet aracılığıyla kullanılabildiğini söyledi. Yurt dışından bağımsız yerli bir çalışma ve güvenliği sağlamak adına böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Ercan Erçin “Yaklaşık 3 sene önce böyle bir çalışma yapmayı planladık. Bu yazılım sayesinde dışa bağımlığı bir nebze ortadan kaldırmış oluyoruz” ifadelerini kullandı. Kardeşi Recep Erçin ise “Dışa bağımlı yazılımlarda internet bağlantısı olmadan kullanma şansı yoktu. Biz internet bağlantısını ortadan kaldırarak bir yazılım geliştirdik” dedi.