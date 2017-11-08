Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Aliağa’da 6 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen Star Rafineri’de, ‘ilk enerjilendirme’ yapıldı. Yüzde 96,4’ü tamamlanan yatırımda, üretim için son aşamaya gelindi. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesi bulunan işletmenin Eylül 2018’de devreye alınması bekleniyor. Şirketin genel merkezinde gazetecilerle bir araya gelen Star Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, tesisin faaliyete geçtiğinde Türkiye’nin cari açığının kapanmasına 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağını söyledi. Rafineri dizayn edilirken ülkemizin gelecekteki petrol ürünleri ihtiyacına ilişkin projeksiyonların göz önüne alındığını ifade eden İlter, böylece ham madde arz güvenliğine katkı sağlanacağını, akaryakıt ürünlerinde ve petrokimya sektöründe ithalatın azaltılabileceğini vurguladı. İlter, rafineride benzin üretimi yapılmayacağını ve üretilen ürünlerinin tamamının petrokimya ham maddesi olacağını dile getirerek, 2011’de temeli atılan işletmede yıl sonu itibarıyla ilerleme oranının yüzde 97,5’e çıkarılacağını ifade etti.

JET YAKITI İTHALATI BİTECEK

İlter, Türkiye’nin ilk stratejik yatırım teşvik belgesine sahip projesi hakkında şunları dedi: Türk akaryakıt pazarında yıllık ortalama yüzde 4 büyüme gerçekleşiyor. Tek başına dizele baktığımızda buradaki büyümenin yüzde 7 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Rafineri devreye girdiğinde, yıllık 5 milyon ton dizel, 1,6 milyon ton jet yakıtı, 1,6 milyon ton nafta, 700 bin ton petrokok, 500 bin ton reformat ürün, 400 bin ton karışık ksilen, 300 bin ton LPG ve 160 bin ton kükürt üreteceğiz. Star devreye girdikten sonra jet yakıtı ithalatına gerek kalmayacak. Jet yakıtının bir kısmını dizel olarak üretme kabiliyetimiz de var. Hedefimiz uzun vadeli ürettiğimiz tüm ürünleri iç piyasaya sunmak olacak.

BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

14 ülkeden üç bine yakın mühendisin çalıştığı rafinerinin işletme döneminde de toplamda bin kişiye istihdam sağlanacak. Rafineri için yapılan 6 milyar dolarlık yatırımın 3,3 milyar doları kredilerden, 2,7 milyar doları ise öz kaynaktan gerçekleştirildi. Biri Türk olmak üzere 23 bankadan kredi alınan proje kendini 11-12 yıl içinde amorti edecek. Star Rafineri’nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azeri mevkidaşı İlham Aliyev tarafından 25 Ekim 2011 tarihinde atıldı.