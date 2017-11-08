Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), eylül ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretim endeksi geçen aya göre yüzde 0.6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.4 artış gösterdi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı Eylül ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 13 arttı.

ÖNCEKİ AYA GÖRE DEĞİŞİM

Sanayinin alt sektörleri önceki aya göre karşılaştırıldığında ise madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

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