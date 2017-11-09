Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,47’lik düşüşle tamamladı. Endeks 1.648,08 puanlık azalışla 110 bin 246 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira oldu. Kapanışta bankacılık endeksi yüzde 1,88, holding endeksi de yüzde 1,11 değer kaybetti.
Borsa günü düşüşle tamamladı
09.11.2017 - 18:42 | Son Güncelleme: 09.11.2017 - 18:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa günü yüzde 1,47’lik düşüşle tamamladı.
Etiketler : bist,borsa,
518321 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/518321.aspx
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