Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekmek Sanayii İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Cihan Kolivar şu anda ekmek üretiminde alt sınırın 250 gram olduğunu belirterek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın tebliğde yapacağı değişiklik sonucu israfı önlemek amacıyla artık ekmeğin 200 gram üretilebileceğini söyledi. Bakanlık tarafından yapılan araştırmaya göre ekmekte israfı artıran nedenlerin başında “ucuzluk” ve “gramaj”ın geldiğini belirten Kolivar, “Bakanlığın tebliğde yapacağı değişiklikle ekmekte taban 200 gram olacak, bunun altında olmayacak. Gramaj artışı da 10’ar gram olacak” dedi. Yeni tebliğin yeni yıla yetişmesini beklediklerini ifade eden Kolivar, “Fırında 200 gram da, 250 gram da, 300 gram da, 400 gram da olacak. Halk hangisini isterse onu alacak. Bu çeşitlendirme sayesinde özellikle tek veya iki kişilik ailelerde küçük ekmek alınmasıyla israf azalacak” diye konuştu.