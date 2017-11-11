Bir mahalleyi bölünce bin tane evin değiştirilip dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, 5-6 bin kişiye tebligat yapabilmenin kolay olmadığını belirterek, “Tebligatı yapıyorsunuz, birkaç kişiyi bulamıyorsunuz. Kimisi ölmüş oluyor, veraset intikali yapılmamış çıkıyor, kimin mirasçısı olduğunu bilemiyorsunuz. Yapacağınız tek şey, e-tebligata geçmek” dedi.
Konutta elektronik tebligat dönemi başlıyor
11.11.2017 - 09:05 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümün sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için konut sahiplerine e-tebligat gönderileceğini bildirdi.
Etiketler : ev,emlak,konut,
518684 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/518684.aspx
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