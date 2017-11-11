Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir mahalleyi bölünce bin tane evin değiştirilip dönüştürülmesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, 5-6 bin kişiye tebligat yapabilmenin kolay olmadığını belirterek, “Tebligatı yapıyorsunuz, birkaç kişiyi bulamıyorsunuz. Kimisi ölmüş oluyor, veraset intikali yapılmamış çıkıyor, kimin mirasçısı olduğunu bilemiyorsunuz. Yapacağınız tek şey, e-tebligata geçmek” dedi.